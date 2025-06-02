Обломки ракеты-перехватчика упали в районе Иерусалима

Полиция сообщает о поступивших сигналах о падении обломков ракет-перехватчиков в Иерусалимском округе: на юге столицы и в населенном пункте рядом с Иерусалимом. Сообщений о пострадавших или ущербе нет.

Полиция обращается к гражданам с просьбой избегать скопления в районах падения обломков, чтобы предотвратить риск для жизни и чтобы не мешать работе саперов.

Местный совет Кирьят-Яарим сообщил, что обломок противоракеты упал на территории поселка на проезжую часть.