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Израиль

Обломки ракеты-перехватчика упали в районе Иерусалима

время публикации: 02 июня 2025 г., 22:22 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 22:38
Обломки ракеты-перехватчика упали в районе Иерусалима
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о поступивших сигналах о падении обломков ракет-перехватчиков в Иерусалимском округе: на юге столицы и в населенном пункте рядом с Иерусалимом. Сообщений о пострадавших или ущербе нет.

Полиция обращается к гражданам с просьбой избегать скопления в районах падения обломков, чтобы предотвратить риск для жизни и чтобы не мешать работе саперов.

Местный совет Кирьят-Яарим сообщил, что обломок противоракеты упал на территории поселка на проезжую часть.

Израиль
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