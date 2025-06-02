Авария возле Рош а-Аина: мотоциклист в тяжелом состоянии
время публикации: 02 июня 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 19:12
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" в 18:35 поступило сообщение о столкновении мотоцикла и автомобиля на шоссе 444 возле развязки Рош а-Аин.
Медики оказали неотложную помощь пострадавшему, мужчине в возрасте около 25 лет, после чего отвезли его в больницу "Бейлинсон" в тяжелом состоянии. Еще два человека получили легкие травмы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 июня 2025