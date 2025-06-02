Возле парка Шарон квадроцикл столкнулся с мотоциклом эндуро, один человек погиб

Молодой человек в возрасте около 20 лет погиб в результате смертельного ДТП в лесистой местности возле Хадеры, где столкнулись квадроцикл и внедорожный мотоцикл (эндуро).

Погиб мотоциклист: к прибытию медиков он уже не подавал признаков жизни, и из-за критической травмы его было невозможно реанимировать. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.