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Израиль

Возле парка Шарон квадроцикл столкнулся с мотоциклом эндуро, один человек погиб

время публикации: 02 июня 2025 г., 22:11 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 22:14
Возле парка Шарон квадроцикл столкнулся с мотоциклом эндуро, один человек погиб
Пресс-служба МАДА

Молодой человек в возрасте около 20 лет погиб в результате смертельного ДТП в лесистой местности возле Хадеры, где столкнулись квадроцикл и внедорожный мотоцикл (эндуро).

Погиб мотоциклист: к прибытию медиков он уже не подавал признаков жизни, и из-за критической травмы его было невозможно реанимировать. Полиция ведет расследование обстоятельств аварии.

Израиль
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