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Израиль

Пограничный переход Алленби вновь открылся для движения транспорта

время публикации: 02 марта 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 13:54
Пограничный переход Алленби вновь открылся для движения транспорта
Yonatan Sindel/Flash90

Пограничный переход Алленби, расположенный на границе с Иорданией, вновь открылся для движения коммерческого и пассажирского транспорта.

Ранее сотрудники пограничного контроля, несмотря на отмену забастовки, все же отказались выходить на работу на КПП Алленби и устроили неожиданную забастовку. Отметим, что в воскресенье в Иорданию отправляется большое количество мусульманских паломников, которые следуют по святым местам через Хашимитское королевство.

Напомним, в пятницу сообщалось о забастовке всех пограничных переходов Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион, однако генеральный директор Всеизраильской федерации профсоюзов Офир Алкалай затем сообщил, что намеченная на ближайшее воскресенье забастовка инспекторов пограничных переходов не состоится.

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