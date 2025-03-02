Пограничный переход Алленби вновь открылся для движения транспорта

Пограничный переход Алленби, расположенный на границе с Иорданией, вновь открылся для движения коммерческого и пассажирского транспорта.

Ранее сотрудники пограничного контроля, несмотря на отмену забастовки, все же отказались выходить на работу на КПП Алленби и устроили неожиданную забастовку. Отметим, что в воскресенье в Иорданию отправляется большое количество мусульманских паломников, которые следуют по святым местам через Хашимитское королевство.

Напомним, в пятницу сообщалось о забастовке всех пограничных переходов Израиля, включая аэропорт Бен-Гурион, однако генеральный директор Всеизраильской федерации профсоюзов Офир Алкалай затем сообщил, что намеченная на ближайшее воскресенье забастовка инспекторов пограничных переходов не состоится.