Нетаниягу прокомментировал "план Виткоффа" и прекращение поставок в Газу

В начале воскресного заседания правительства премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением, разъясняющим позицию Израиля по Газе.

Нетаниягу заявил: "В связи с тем, что ХАМАС отверг план Виткоффа, мы решили не допускать ввоза товаров и поставок в Газу. Если ХАМАС продолжит упорствовать и не освободит заложников, будут и другие последствия".

Премьер-министр уведомил: "Вчера вечером я провел обсуждение вопросов безопасности с участием министра обороны, глав фракций, высокопоставленных военных чиновников и переговорной группы. В конце обсуждения мы приняли решение о следующих шагах: Израиль принимает план спецпредставителя президента Трампа Стива Виткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха, мы полностью координируем свои действия с президентом Трампом и его людьми".

"По имеющейся в Израиле информации, в настоящее время ХАМАС удерживает 59 заложников: до 24 живых и не менее 35 мертвых. Мы не откажемся ни от одного из них и полны решимости вернуть их всех домой. По предложению Виткоффа, в первый же день реализации его плана половина заложников должна была быть освобождена за один раз. В конце реализации плана – если будет достигнуто соглашение – оставшиеся заложники также будут освобождены за один раз. Витткофф предложил план продления режима прекращения огня после того, как убедился, что на данном этапе нет возможности сблизить позиции Израиля и ХАМАСа относительно второй фазы сделки и что для переговоров с целью достижения возможного соглашения необходимо дополнительное время. Он даже определил свое предложение как коридор для переговоров по второму этапу. Израиль к этому готов", – сообщил Нетаниягу.

Далее премьер-министр подчеркнул: "Израиль не нарушает соглашение первой фазы, в то время как ХАМАС снова и снова нарушает его". Он отметил: "Согласно первоначальному соглашению, Израиль может возобновить боевые действия после 42-го дня, если сочтет переговоры неэффективными. Этот пункт был поддержан предыдущей администрацией США, а также получил поддержку и одобрение администрации Трампа. Но, несмотря на это, мы согласились на план Виткоффа, поскольку мы обязаны вернуть наших заложников. В то время как Израиль согласился с планом Виткоффа, ХАМАС пока придерживается позиции отказа. Они не согласны с планом. Если ХАМАС изменит свою позицию, Израиль немедленно вступит в переговоры по реализации плана".

Биньямин Нетаниягу заявил: "Хочу прояснить еще одно: бесплатных обедов не будет. Если ХАМАС думает, что можно будет продолжить прекращение огня или воспользоваться условиями первой фазы без того, чтобы мы получили заложников, – они глубоко ошибаются. Я хотел бы ясно заявить вам, граждане Израиля: мы завершили первый этап с большим успехом. Мы освободили 30 заложников живыми и вернули восьмерых павших, похоронив их в Израиле. Мало кто верил, что нам это удастся, но мы действовали решительно и твердо, и нам это удалось".

"С завершением первой фазы и в свете отказа ХАМАСа от плана Виткоффа мы вчера вечером в ходе обсуждения решили, что, начиная с сегодняшнего утра, ввоз всех товаров и поставок в Газу будет прекращен. И следует подчеркнуть: в настоящее время ХАМАС держит под контролем все поставки и товары, направляемые в сектор Газы. Они издеваются над населением Газы, которое пытается получить помощь, стреляет в них и превращает гуманитарную помощь в бюджет для террора, направленного против нас. Мы ни в коем случае с этим не согласимся. Если ХАМАС продолжит укреплять свои позиции и не освободит наших заложников, будут дальнейшие последствия, и я не буду их здесь подробно описывать. На сегодняшний день мы вернули 196 похищенных, и я напомню, что в начале войны были те, кто сомневался в нашей способности вернуть хотя бы одного похищенного. И повторюсь – мы требуем освобождения всех наших заложников – как живых, так и мертвых. Мы стремимся к этому. Я привержен этому. И с Божьей помощью мы не остановимся и не будем молчать, пока не достигнем этого", – резюмировал Нетаниягу.