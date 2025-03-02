На 4-м шоссе в результате ДТП тяжело травмирована мотоциклистка

На 4-м шоссе, между развязками Эм а-Мошавот и Мораша, произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что с места аварии в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере в тяжелом состоянии доставлена мотоциклистка (примерно 19 лет).

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.