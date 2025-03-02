В Иерусалиме задержан мужчина, ранивший свою мать
время публикации: 02 марта 2025 г., 17:55 | последнее обновление: 02 марта 2025 г., 17:59
Полиция задержала мужчину примерно 30 лет, подозреваемого в том, что утром 2 марта он нанес ранения своей матери в Иерусалиме в районе Писгат-Зеэв. Он скрылся с места преступления, но затем сам явился в полицейский участок.
Пострадавшая (62 года) была доставлена в иерусалимскую больницу "Шаарей Цедек" в тяжелом состоянии.
Расследование продолжается.
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