Возвращенные заложники и члены семей похищенных требуют создать госкомиссию по расследованию

Ярден Бибас и некоторые другие освобожденные заложники присоединились к "Муэцет Октобер" – "Совету октября", организации, объединяющей семьи жертв резни 7 октября, – в требовании к правительству создать государственную комиссию по расследованию событий "черной субботы". Об этом объявили в воскресенье, 2 марта, руководители движения "Совет октября".

Помимо Ярдена Бибаса, потерявшего в результате нападения террористов жену Шири и двоих маленьких сыновей Кфира и Ариэля, к организации присоединились жена Цахи Идана, дочь Шломо Мансура, мать Даниэлы Гильбоа, мать Карины Ариев, отец Арбель Иегуд, а также другие заложники и их семьи.

После присоединения более 200 семей заложников и выживших, "Совет октября" объединяет более 1500 семей погибших, похищенных и переживших бойню 7 октября. Они требуют, чтобы была создана государственная комиссия, которая, среди прочего, должна проверить: действительно ли освобождение заложников было поставлено приоритетной целью войны, как утверждали политики; были ли упущены возможности освободить их; сколько заложников можно было вернуть живыми.

В понедельник на пленарном заседании Кнессета будет вновь обсуждаться требование о создании государственной комиссии по расследованию, на этом заседании будет присутствовать глава правительства Биньямин Нетаниягу.