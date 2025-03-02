Суд оправдал Сигаль Ицкович по делу об убийстве сына, она отправлена в психбольницу

Окружной суд Тель-Авива оправдал 34-летнюю Сигаль (Яну) Ицкович по делу об убийстве ею шестилетнего сына Лиама и направил ее на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Прокуратура просила отправить ее на лечение в закрытое учреждение сроком на 25 лет.

Обвинение по этому делу было подано 18 августа 2024 года. Сигаль Ицкович обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также умышленном нанесении телесных повреждений другим людям при отягчающих обстоятельствах, убийстве животного, воспрепятствовании осуществлению правосудия и др. Согласно тексту обвинения, 16 июля 2024 года Сигаль Ицкович, находясь в доме вместе с сыном Лиамом, взяла на кухне нож, нанесла ранения собаке, потом прошла в ванную, где находился ее сын и убила его, нанеся десятки ножевых ранений. Она наносила удары до тех пор, пока нож не сломался (конец лезвия застрял в черепе ребенка). Затем обвиняемая вышла из ванной, услышав вой раненой собаки и, опасаясь, что вой услышат соседи и прохожие, закрыла окна и еще несколько десятков раз ударила собаку ножом, а также топором, забив животное до смерти. После этого обвиняемая вымыла нож, которым убила сына, переоделась и вышла из дома в сторону торгового центра "Шиват а-Кохавим", она была в крови, в руках у нее был топор. Обвиняемая напала на прохожего, ранив его топором, а затем ударила топором по капоту автомобиля. Далее она прошла до торгового центра, где напала на охранника, который пытался отобрать у нее топор.

В ходе судебного заседания 14 августа 2024 года Сигаль Ицкович вновь говорила об "инопланетянах". "Моя семья и я подвергались атакам инопланетян в течение двух недель. Это была интенсивная атака. Я видела инопланетян. Меня вместе с семьей похитили на космический корабль. У меня не было никакой возможности защититься", – заявляла она. Сигаль Ицкович и ранее, после ареста делала подобные заявления. Как сообщал 12-й канал ИТВ, на допросе женщина говорила, что слышала голоса инопланетян, убеждавших ее, что ЦРУ вживили в ее тело чип, и убедивших ее совершить убийство мальчика.

Напомним, тело шестилетнего Лиама со следами насильственной смерти обнаружила 16 июля 2024 года его бабушка, которая забеспокоилась из-за того, что на ее звонки долго не отвечали. В квартире в Герцлии также находилось тело собаки со следами ножевых ранений. Бабушка погибшего мальчика дала описание его матери, и сотрудники полиции поняли, что речь идет о недавно задержанной в торговом центре женщине. Менее чем за час до обнаружения тела мальчика женщина напала с топором на прохожих, нанеся им ранения, а затем направилась к охраннику. По словам охранника торгового центра, женщина выглядела неадекватной, она подняла топор и замахнулась на него, и он прикрылся рукой, получив рубленое ранение. Охранник предположил, что женщина "стремилась умереть" и напала на него в надежде, что он ее застрелит. Потеряв равновесие, она упала, и тогда охранник задержал ее и вызвал полицию. Он сообщил также, что на груди у женщины тоже была рана, из которой текла кровь.