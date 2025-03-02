БАГАЦ отклонил иск защитников собак, опиравшийся на выдуманные ИИ решения

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил иск ассоциации, стремящейся защитить бродячих собак в секторе Газы и около границы Газы, которая в своих аргументах опиралась на якобы существовавшие судебные решения, выдуманные искусственным интеллектом (ИИ).

Заявитель должен будет оплатить судебные расходы в размере 7000 шекелей.

Ответчиком по иску было министерство сельского хозяйства, продлившее на год решение об обстреле бродячих собак около границы Газы и на территории сектора.

Иск был отклонен судьей Ноамом Солбергом, отметившим недопустимость бесконтрольного использования ИИ при подготовке юридических документов.

Отметим, что это второй случай в деятельности БАГАЦа за последнюю неделю. Ранее Верховный суд Израиля раскритиковал адвоката из юридической службы министерства юстиции Сухейр Зейдан, которая подала документ, написанный с помощью ИИ. Инцидент произошел при рассмотрении петиции, поданной против решения шариатского апелляционного суда (мусульманского аналога раввинских судов) по вопросу развода.

В США тоже был похожий инцидент. В летом 2023 года Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка оштрафовал адвокатов, в иске которых фигурировали отсылки на шесть дел, придуманных ИИ.