18-летняя Нога Вайс впервые дала интервью после освобождения из плена ХАМАСа

18-летняя Нога Вайс, похищенная из кибуца Беэри, в интервью телеканалу "Кешет-12" впервые рассказала о пережитом в плену ХАМАСа и о том, как один из террористов заявлял, что она навсегда останется в Газе и "будет рожать ему детей".

Нога Вайс и ее мать, Шири, были освобождены из плена ХАМАСа 25 ноября, проведя в секторе Газы 50 дней. Только на 86-й день войны ей стало известно, что ее отец погиб, а его тело увезено и удерживается в секторе Газы.

Девушка рассказывает о том, что когда террористы везли ее в Газу, она была уверена, что ее мать убита, и она осталась совсем одна. Она вспоминает, как ее ввезли в сектор Газы и вокруг ликовали все – женщины, дети, мужчины. Они тянули руки к ней, чтобы дернуть за волосы, а она в это время думала, что лучше бы ее просто убили.

Нога рассказывает о том, как в доме, в котором ее держали вместе с Моран Стеллой Янай взрывной волной были выбиты окна, и их повели в другое укрытие. На израильских девушек надели хиджаб и похитители держали их за руку, чтобы со стороны казалось, что они их жены, чтобы не привлекать к ним внимания.

Нога вспоминает, что однажды похитители принесли карты и предложили заложницам сыграть с ними. "Я была готова сделать, что угодно, играть с ними в карты, только чтобы меня не убили", – рассказывает она. По ее словам, настроение террористов менялось каждую минуту, любое неосторожное слово могло вызвать их гнев и они хватались за оружие.

Девушка рассказывает, что однажды, когда ее перевели в новое укрытие, отношение к ним изменилось, им стали давать еду. Один из террористов объявил, что женится на ней. На 14-й день плена он подарил ей кольцо. Он говорил ей, она останется в Газе, чтобы "рожать ему детей", и после того, как все заложники будут освобождены. Он даже разыскал ее мать, чтобы она благословила их брак. Нога вспоминает, что однажды в дом вошла женщина в арабской одежде, и ей потребовалось время, чтобы узнать в этой женщине свою мать. Нога говорит, что террорист оставался с ними до самого их освобождения, но атмосфера стала напряженной после того, как мать отказалась благословить брак дочери и террориста.

7 октября Шира Вайс потеряла брата и племянника, Нога потеряла отца. Они говорят, что не могут скорбеть о своих потерях, пока похищенные остаются в секторе Газы. "Я не понимаю, как можно в тех условиях продержаться 200 дней, когда мы получали пол-литра воды на два дня".