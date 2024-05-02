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Израиль

ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террористов в секторе Газы. Видео

время публикации: 02 мая 2024 г., 08:25 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 08:28
ЦАХАЛ сообщает о ликвидации террористов в секторе Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ атаковал ряд целей в секторе Газы за последние сутки. Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора, уничтожая террористическую инфраструктуру.

Военные сообщают, что 1 мая было зафиксировано несколько пусков минометных снарядов по силам ЦАХАЛа в центре сектора Газы, жертв нет. Израильские ВВС атаковали точку запуска.

Бойцы 679-й бригады ликвидировали группу боевиков с помощью авиации и артиллерийского огня.

Одного из террористов засекли с помощью дрона и ликвидировали ударом с воздуха.

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