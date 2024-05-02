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В Израиле живут 131666 переживших Холокост, 22,5% из них старше 90 лет

время публикации: 02 мая 2024 г., 15:08 | последнее обновление: 02 мая 2024 г., 15:08
Переживший Холокост Моше Давид Меир, 92 года, с тфилином и номером, вытатуированном на руке в концентрационном лагере Биркенау. 2023 год
Chaim Goldberg/Flash90

В преддверии Дня Памяти жертв Холокоста и Героизма Институт национального страхования "Битуах Леуми" публикует статистику по количеству переживших Холокост в Израиле. В соответствии с этими данными, в наши дни в Израиле проживают 131666 переживших Катастрофу, получающих пособия от "Битуах Леуми", 22,5% из них – старше 90 лет.

70,7% переживших Холокост получают пособия по уходу, 31,5% получают пособие по старости с социальной надбавкой до прожиточного минимума (в среднем по стране 24% людей этого возраста получают социальную надбавку). Из 131666 переживших Холокост 61,6% женщин и 38,4% мужчин. 37,3% переживших Холокост состоят в браке. 22,5% переживших Холокост (29625 человек) – люди 90-летнего возраста и старше.

41459 переживших Холокост получают низкие доходы, вследствие чего им платят пособие по старости с социальной надбавкой. 70,6% из них – одиночки, 29,4% состоят в браке.

93152 переживших Холокост получают пособие по уходу, 60.2% из них (60726 человек) это женщины. 26,5% получающих пособие по уходу (24673 человека) в возрасте 90 лет и старше. 22907 человек (24,6%) получают пособие по уходу 6 степени – им полагается самое большое количество часов ухода в связи с их тяжелым состоянием здоровья.

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