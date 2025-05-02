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Израиль

В Израиль из Сирии доставлены еще пятеро раненых друзов

Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
Друзы
время публикации: 02 мая 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 20:07
В Израиль из Сирии доставлены еще пятеро раненых друзов
David Cohen/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что 2 мая пятеро сирийских друзов, получивших ранения на территории Сирии, были переправлены в Израиль для получения медицинской помощи. Они доставлены в медицинский центр "Зив" в Цфате.

Все пострадавшие – в возрасте от 19 до 43 лет, они страдают от травм и осколочных ранений конечностей и других частей тела. В настоящее время пострадавшие проходят медицинские осмотры.

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