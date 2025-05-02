Возобновление переговоров с ХАМАСом, каникулы Кнессета. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

В этом выпуске: конфликт между ШАБАКом и правительством, отставка Ронена Бара и возможные последствия для израильской политической системы.

История с увольнением главы ШАБАКа Ронена Бара завершается его институциональной победой. Несмотря на решение правительства отправить его в отставку с 10 апреля, Бар самостоятельно объявил о своем уходе 15 июня. Судебный процесс по апелляции был остановлен, и, по сути, именно Бар, а не кабинет, определил дату ухода.

Это решение подрывает прописанную в законе прерогативу правительства и может стать основой для нового судебного определения порядка смены руководства спецслужб. В центре конфликта – две противоречивые декларации: Бар утверждает, что от него требовали преследовать организаторов протестов, тогда как Нетаниягу говорит лишь о действиях против подстрекателей к насилию.

Особую тревогу вызывает информация о действиях ШАБАКа в ночь на 7 октября 2023 года. Документы свидетельствуют, что служба не распознала масштабов надвигающейся атаки. Это крупнейший провал в её истории – и он ставит под сомнение концепцию "сдерживания" ХАМАСа, которую поддерживало всё руководство страны.

Тем временем переговоры с ХАМАСом зашли в тупик. Арабская сторона говорит о прорыве, в Иерусалиме это опровергают. Всё зависит от одного – будет ли достигнута договорённость о будущем Газы и разоружении ХАМАСа. Пока этого нет, говорить о сделке преждевременно.

Как скажется отставка Бара на балансе сил в системе безопасности, и удастся ли правительству удержать контроль над ключевыми структурами – все подробности в нашем новом выпуске.

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

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