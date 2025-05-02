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Израиль

Подозреваемый в участии в беспорядках возле синагоги в Раанане освобожден под домашний арест

Полиция
время публикации: 02 мая 2025 г., 16:15 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 16:29
Офир Реувен, подозреваемый в участии в беспорядках в Раанане, освобожден под домашний арест.
Пресс-служба МАДА

Офир Реувен (20 лет), подозреваемый в участии в беспорядках возле реформистской синагоги в Раанане, освобожден под домашний арест.

Также сегодня президент Израиля Ицхак Герцог побеседовал с генеральным инспектором полиции Дани Леви, призвав призвал его довести расследование до конца. Герцог заявил, что он крайне серьезно относится к насилию и решительно его осуждает.

Леви, со своей стороны, заверил, что полиция проанализировала инцидент, извлекла из него уроки и готова к возможным аналогичным событиям.

Вечером 29 апреля в реформистской синагоге в Раанане состоялась "альтернативная" церемония Дня памяти. Около синагоги собрались десятки правых активистов, которые бросали камни в здание и "обстреливали" его петардами. Несколько человек ворвались в здание синагоги, скандируя: "Смерть террористам!".

Израиль
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