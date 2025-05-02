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Израиль

ЦАХАЛ: ракета, летевшая из Йемена, была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Цева адом
Йемен
Хуситы
время публикации: 02 мая 2025 г., 06:00 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 06:08
ЦАХАЛ: ракета, летевшая из Йемена, была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля
Flash90

ЦАХАЛ уведомил: ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля. Тревога "Цева адом" была активирована в соответствии с установленными правилами.

В 5:31-5:34 2 мая на севере Израиля сработала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена.

Сирены были слышны от Хайфе до Афулы.

В 5:36 был слышен сильный взрыв – не только в северных, но и в центральных районах Израиля.

В 5:40 служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одном пострадавшем мужчине, который был травмирован по пути в бомбоубежище.

Предыдущие обстрелы территории Израиля из Йемена были зафиксированы 27, 26, 23, 18 и 13 апреля, 30, 27, 24, 23, 20 и 18 марта. Также фиксировались попытки атак с применением ударных беспилотников, ЦАХАЛ сообщал, что БПЛА перехватывались за пределами воздушного пространства Израиля.

Хуситы возобновили обстрелы территории Израиля вечером 18 марта, вскоре после того, как ЦАХАЛ начал новый этап военной операции в секторе Газы.

В течение двух месяцев, с 18 января по 17 марта 2025 года, в период действия в Газе соглашения о прекращении огня йеменские хуситы не обстреливали Израиль.

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