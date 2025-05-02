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Израиль

Полиция провела рейд в бедуинском поселке Лакия в рамках борьбы со стрельбой на свадьбах

Полиция
Стрельба
время публикации: 02 мая 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 20:26
Полиция провела рейд в бедуинском поселке Лакия
Пресс-служба полиции Израиля

Десятки полицейских провели рейд в бедуинском поселке Лакия на юге страны в связи с подозрением, что в зале торжеств, где проходят свадьбы, хранилось оружие. Полиция сообщила, что в ходе рейда была зафиксирована стрельба, также в сторону сил безопасности летели камни.

Рейд проводится в рамках усиления борьбы со стрельбой на свадьбах. Семья жениха заявила, что в зале не хранилось никакого оружия, а также пожаловалась на применение полицией газовых гранат в ходе рейда.

Израиль
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