Полиция провела рейд в бедуинском поселке Лакия в рамках борьбы со стрельбой на свадьбах

Десятки полицейских провели рейд в бедуинском поселке Лакия на юге страны в связи с подозрением, что в зале торжеств, где проходят свадьбы, хранилось оружие. Полиция сообщила, что в ходе рейда была зафиксирована стрельба, также в сторону сил безопасности летели камни.

Рейд проводится в рамках усиления борьбы со стрельбой на свадьбах. Семья жениха заявила, что в зале не хранилось никакого оружия, а также пожаловалась на применение полицией газовых гранат в ходе рейда.