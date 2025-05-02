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Израиль

Второй за сутки обстрел из Йемена. МАДА: пострадала женщина

Мада
Йемен
Хуситы
время публикации: 02 мая 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 13:56
Второй за сутки обстрел из Йемена. МАДА: пострадала женщина
Пресс-служба МАДА

После сирен на севере Израиля, предупреждающих о ракетном обстреле, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одной пострадавшей женщине, примерно 4- лет, которая была травмирована по пути в бомбоубежище.

В 13:38, через четыре минуты после предуведомления, на севере Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена. Второй за сегодняшний день. Сирены были слышны в Хайфе и Крайот, в Акко и Галилее.

Израиль
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