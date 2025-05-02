Второй за сутки обстрел из Йемена. МАДА: пострадала женщина

После сирен на севере Израиля, предупреждающих о ракетном обстреле, служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила об одной пострадавшей женщине, примерно 4- лет, которая была травмирована по пути в бомбоубежище.

В 13:38, через четыре минуты после предуведомления, на севере Израиля прозвучала тревога "Цева адом". ЦАХАЛ подтвердил ракетный обстрел из Йемена. Второй за сегодняшний день. Сирены были слышны в Хайфе и Крайот, в Акко и Галилее.