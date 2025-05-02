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Израиль

Нетаниягу, Кац и Замир: ЦАХАЛ расширит действия в секторе Газы

Газа
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 02 мая 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 02 мая 2025 г., 21:46
Биньямин Нетаниягу, Исраэль Кац, Эяль Замир
Мааян Тоаф, GPO

Дискуссия в офисе премьер-министра Биньямина Нетаниягу с участием министра обороны Исраэля Каца и главы генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира продолжалась несколько часов. По итогам обсуждения было решено, что ЦАХАЛ расширит действия в секторе Газы.

Ожидается, что Израиль не предпримет крупномасштабной операции, однако действия ЦАХАЛа в Газе станут более интенсивными.

Десятки тысяч резервистов будут мобилизованы в ближайшие недели, сообщает "Мако"/N12.

Израильский чиновник заявил Ynet: "Пока ХАМАС не освободит наших заложников, мы будем и дальше расширять нашу военную операцию". "Это произойдет, если ХАМАС в последнюю минуту не согласится на сделку и не освободит заложников", – добавил он..

Исраэль Кац и Эяль Замир одобрили планы по расширению боевых действий. Затем эти планы одобрил и премьер-министр, прежде чем вынести их на обсуждение кабинета безопасности.

Предполагается, что в воскресенье, 4 мая, кабинет утвердит очередной этап интенсификации действий в Газе, в рамках которых будет расширен призыв резервистов.

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