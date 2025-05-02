Премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с духовным лидером друзской общины в Израиле шейхом Муафаком Тарифом.

Шейх Тариф поблагодарил премьер-министра за действия для защиты друзов в Сирии в последние дни, включая атаку по цели недалеко от президентского дворца в Дамаске.

Шейх Тариф сказал, что эти решительные действия послали сдерживающий сигнал сирийскому режиму.

Премьер-министр сказал шейху, что ожидает, что друзская община будет и впредь соблюдать закон в Израиле, никоим образом не действуя против других граждан или сотрудников сил безопасности.

Шейх согласился с премьер-министром и ответил, что все лидеры общины осудили проявления насилия и нарушения закона, исходящие от представителей общины, которая уважает израильские законы.