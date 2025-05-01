Израильские друзы требуют от правительства вмешаться в происходящее в Сирии

Несколько сотен представителей друзской общины вышли на акции протеста против недостаточных, по их мнению, действий Израиля в отношении продолжающейся в Сирии резни, жертвами которой стали уже более 70 сирийских друзов.

Резервисты ЦАХАЛа друзского происхождения в течение дня занимались организацией акций протеста в трех разных местах на севере Израиля: они требуют более активного вмешательства ЦАХАЛа в происходящее, угрожая отправиться в Сирию воевать за своих братьев-друзов самостоятельно, если этого не сделает израильское руководство.

В течение последних дней в Израиль были доставлены семь сирийских друзов, получивших ранения в результате столкновений между друзами и суннитскими группировками. По сообщению ЦАХАЛа, двое сирийских друзов прибыли в четверг и были доставлены в больницу "Зив" в Цфате.

Однако представителям друзской общины недостаточно такой помощи: они требуют, чтобы ЦАХАЛ защитил сирийских друзов, напоминая о сделанном около полугода назад обещании главы правительства Нетаниягу.

В четверг вечером в связи с акциями протеста друзов были перекрыты трасса 6 между Тель-Кашиш и Эйн-Тут, шоссе 85 от перекрестка Рама и шоссе 65 в районе развязки Цальмон.