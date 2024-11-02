ЦАХАЛ атаковал пусковую установку, из которой был осуществлен обстрел центра Израиля

ЦАХАЛ рано утром в субботу, 2 ноября, атаковал пусковую установку, из которой был осуществлен обстрел центра Израиля.

Истребители ВВС, взаимодействуя командованием Северным округом, нанесли удар по пусковой установке на территории Ливана.

Напомним, система раннего предупреждения о ракетном обстреле была активирована около 02:00 в населенных пунктах округов Шарон и Дан. Сигнал тревоги прозвучал в Герцлии, Кфар-Сабе, Раанане, Од а-Шароне.

Одна из ракет, запущенных из Ливана глубокой ночью, попала в трехэтажный жилой дом в Тире. Ранения шрапнелью и осколками стекла получили 11 человек. Еще семи потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока. Пострадавшие доставлены в больницы "Меир" в Кфар-Сабе, "Бейлинсон" в Петах-Тикве и "Шиба" в Тель а-Шомере. Трое из них в состоянии средней тяжести, остальные ранены легко.