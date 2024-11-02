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Израиль

Около 14:00 по северу Израиля из Ливана было выпущено не менее 30 ракет

время публикации: 02 ноября 2024 г., 14:59 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 15:30
Около 14:00 по северу Израиля из Ливана было выпущено не менее 30 ракет
AP Photo/Ariel Schalit

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что после того, как в 13:57-13:59 воздушная тревога прозвучала в населенных пунктах Верхней и Центральной Галилеи было зафиксировано около 30 ракет, выпущенных по израильской территории из Ливана.

Большинство из них были перехвачены средствами ПРО, несколько упали на незастроенной местности.

О пострадавших не сообщалось.

Израиль
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