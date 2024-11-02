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Израиль

Воздушная тревога на севере Израиля

время публикации: 02 ноября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 14:56
Воздушная тревога на севере Израиля
David Cohen/Flash90

В Центральной и Верхней Галилее, а также на границе с Ливаном, была слышна воздушная тревога.

Израиль
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