Израиль Воздушная тревога на севере Израиля время публикации: 02 ноября 2024 г., 13:58 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 14:56 David Cohen/Flash90 В Центральной и Верхней Галилее, а также на границе с Ливаном, была слышна воздушная тревога. Израиль СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ Будьте с нами: Telegram WhatsApp Facebook Ссылки по теме // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024 Воздушная тревога в Верхней Галилее // https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 ноября 2024 Вновь "Цева адом" на севере Израиля