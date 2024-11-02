В результате падения ракеты в Тире ранены семь человек
Одна из трех ракет, запущенных из Ливана, попала в здание в Тире. Служба "Маген Давид Адом" передала, что рядом со зданием, в которое попала ракета, находились восемь человек, из которых двое (17-летний подросток и 22-летняя девушка) получили ранения средней тяжести и пятеро ранены легко.
Мэр Тиры сообщил радиостанции "Кан Бет", что ракета попала в трехэтажный дом. Все раненые – члены одной семьи.
На месте работают спасательные службы, которые проверяют, нет ли в поврежденном здании людей, нуждающихся в медицинской помощи.
Система предупреждения о ракетных обстрелах была активирована в округах А-Шарон и Дан в 02:17.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент падения ракеты в Тире.
דיווחים על נפילה בטירה | תיעוד@hadasgrinberg pic.twitter.com/nbSnwy5hKB— כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2024