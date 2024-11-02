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Израиль

В результате падения ракеты в Тире ранены семь человек

время публикации: 02 ноября 2024 г., 02:51 | последнее обновление: 02 ноября 2024 г., 03:00
В результате падения ракеты в Тире ранены три человека
Yonatan Sindel/Flash90

Одна из трех ракет, запущенных из Ливана, попала в здание в Тире. Служба "Маген Давид Адом" передала, что рядом со зданием, в которое попала ракета, находились восемь человек, из которых двое (17-летний подросток и 22-летняя девушка) получили ранения средней тяжести и пятеро ранены легко.

Мэр Тиры сообщил радиостанции "Кан Бет", что ракета попала в трехэтажный дом. Все раненые – члены одной семьи.

На месте работают спасательные службы, которые проверяют, нет ли в поврежденном здании людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Система предупреждения о ракетных обстрелах была активирована в округах А-Шарон и Дан в 02:17.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент падения ракеты в Тире.

Израиль
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