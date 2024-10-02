В Од а-Шароне к праздникам убрали обломки пострадавших от ракет домов

Город Од а-Шарон понес значительный ущерб в результате иранской ракетной атаки во вторник вечером: пострадали около 100 домов, для восстановления некоторых из них потребуется длительное время. К счастью, обошлось без пострадавших, поскольку при сигнале тревоги люди укрылись в бомбоубежищах и защищенных комнатах.

Как сообщает "Исраэль А-Йом", оценщики Налоговой службы провели первоначальную оценку ущерба, а сотрудники муниципальных санитарных служб убрали мусор и обломки перед началом праздников.

Но несмотря на серьезность обстрела и высокий риск жертв, инцидент завершился без пострадавших. Муниципалитет Од а-Шарона сообщает об активной работе по оказанию помощи семьям, чьи дома пострадали.

Сотрудники муниципалитета просят горожан сообщать об обломках ракет и противоракет в полицию и на муниципальную горячую линию, напоминая, что приближаться к ним опасно.