Подробности о боестолкновениях в Ливане: первые погибшие военнослужащие

В канун Рош а-Шана были разрешены к публикации имена восьми военнослужащих ЦАХАЛа, погибших в бою с террористами в Ливане.

Шестеро военнослужащих погибли в ходе боестолкновения в деревне Аль-Адайса на юге Ливана. У одного из домов израильские военнослужащие попали в засаду, несколько боевиков открыли по ним огонь в упор. Одновременно с этим другие боевики обстреливали израильских военнослужащих с дальней дистанции, используя пулеметы, противотанковые ракеты и минометы.

Спасательная операция продолжалась значительное время в условиях ограниченной видимости: в ранние утренние часы был туман, и сложный рельеф местности усугублял ситуацию. Во время инцидента погибли шесть военнослужащих, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести.

Во втором инциденте военнослужащие бригады "Голани" подверглись ракетному обстрелу со стороны боевиков "Хизбаллы" с близкого и с дальнего расстояния. Двое военнослужащих погибли на месте, и эвакуация раненых заняла также много времени из-за сложного рельефа местности.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, с момента начала наземной операции в Ливане военнослужащие 98-й дивизии уничтожили более 30 террористов "Хизбаллы" и атаковали инфраструктуру террора на юге Ливана. Военнослужащие извлекают оружие и боеприпасы из бункеров "Хизбаллы" и уничтожают их. К операции будет привлечена также 36-я дивизия, которая уже вошла на территорию Ливана и начала совершать рейды по деревням к западу от Метулы.