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Израиль

Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих

время публикации: 02 октября 2024 г., 18:45 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 18:45
Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих
AP Photo/Pamela Smith

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих. "От всего сердца я выражаю соболезнования семьям наших героев, погибших сегодня в Ливане, – отметил он. – Да отомстит Всевышний за их кровь, светлая им память".

"Мы ведём тяжелую войну против иранской оси зла, которая стремится нас уничтожить, – продолжил глава правительства. – Этого не произойдет, потому что мы выстоим вместе, и с божьей помощью, вместе победим. Мы вернём наших похищенных на юге, вернём наших жителей на север, и мы обеспечим существование Израиля – навсегда".

Напомним, ранее сегодня ЦАХАЛ сообщил имена восьми военнослужащих, погибших в Ливане: это капитан Харель Этингер, 23 года, из Эли, офицер спецназа "Эгоз", капитан Итай Ариэль Гиат, 23 года, из Шохама, офицер инженерного спецназа "Яалом", старший сержант Ноам Барзилай, 22 года, из Кохав-Яира, боец ​​спецназа "Эгоз", старший сержант Ор Манцур, 21 год, из Бейт-Арье, боец ​​спецназа "Эгоз", старший сержант Альмкен Терефе, 21 год, из Иерусалима, боец ​​разведроты бригады "Голани", старший сержант Идо Бройер, 21 год, из Нес-Ционы, боец ​​разведроты бригады "Голани", старший сержант Назар Иткин, 22 года, из Кирьят-Аты, боец спецназа "Эгоз", капитан Эйтан Ицхак Остер, 22 года, из Модиин-Макабим-Реут, офицер спецназа "Эгоз".

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