Разрешены к публикации имена еще шести военнослужащих, погибших в Ливане

Разрешены к публикации имена еще шести израильских военнослужащих, погибших в боях на юге Ливана.

Капитан Харель Этингер, 23 года, из Эли, офицер спецназа "Эгоз".

Капитан Итай Ариэль Гиат, 23 года, из Шохама, офицер инженерного спецназа "Яалом".

Старший сержант Ноам Барзилай, 22 года, из Кохав-Яира, боец ​​спецназа "Эгоз".

Старший сержант Ор Манцур, 21 год, из Бейт-Арье, боец ​​спецназа "Эгоз".

Старший сержант Альмкен Терефе, 21 год, из Иерусалима, боец ​​разведроты бригады "Голани".

Старший сержант Идо Бройер, 21 год, из Нес-Ционы, боец ​​разведроты бригады "Голани".

Также были тяжело ранены офицер и четыре бойца спецназа "Эгоз", боец ​​разведроты бригады "Голани", санитар 51-го батальона бригады "Голани".

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погибли 354 военнослужащих.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погибли 723 военнослужащих ЦАХАЛа.