Полиция предотвратила ножевой теракт в синагоге в одном из южных городов Израиля

Разрешена к публикации информация о том, что около месяца назад сотрудники полицейского участка Ароэр в округе Негев арестовали палестинского нелегала из Ятты на Хевронском нагорье, который планировал совершить ножевой теракт в синагоге в одном из городов на юге Израиля.

В полицию поступила информация о палестинском нелегале, который находится в бедуинском поселке Кусейфе и планирует совершить теракт с применением ножа в синагоге на юге. Подозреваемый был обнаружен, он попытался скрыться от полицейских, но после погони его задержали и арестовали. Подозреваемый, 17-летний житель Ятты, был помещен в тюрьму на длительный срок.

В рамках специальной операции по выявлению палестинских нелегалов и пресечению преступности в арабском секторе в сентябре сотрудниками полиции Ароэр были арестованы 38 палестинских нелегалов и 11 израильтян, которых подозревают в предоставлении нелегалам работы, жилья и транспорта, а также в контрабандной доставке нелегалов в Израиль.

Сотрудники полиции закрыли три предприятия на 30 дней по распоряжению командующего южным округом Амира Коэна за предоставление работы палестинским нелегалам.