МИД Израиля объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата

Министр иностранных дел Исраэль Кац объявил персоной нон грата Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который последовательно занимает антиизраильскую позицию. Международному чиновнику запрещен въезд в еврейское государство.

"Тот, кто не способен четко осудить преступный иранский удар по Израилю, недостоин ступать на израильскую землю. Генсек – поддерживает террористов, насильников убийц. Гутерриш ненавидит Израиль и навсегда останется позорной страницей в истории ООН", – сообщил министр.

После массированного иранского удара по Израилю Гутерриш осудил "последние атаки на Ближнем Востоке", но не стал даже упоминать режим аятолл. "Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке, эскалации, следующие одна за другой. Нужно положить этому конец. Требуется прекращение огня", – написал он.