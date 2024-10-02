x
02 октября 2024
|
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2024
|
02 октября 2024
|
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Израиля объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата

время публикации: 02 октября 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 13:41
МИД Израиля объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата
AP Photo/Amr Nabil

Министр иностранных дел Исраэль Кац объявил персоной нон грата Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который последовательно занимает антиизраильскую позицию. Международному чиновнику запрещен въезд в еврейское государство.

"Тот, кто не способен четко осудить преступный иранский удар по Израилю, недостоин ступать на израильскую землю. Генсек – поддерживает террористов, насильников убийц. Гутерриш ненавидит Израиль и навсегда останется позорной страницей в истории ООН", – сообщил министр.

После массированного иранского удара по Израилю Гутерриш осудил "последние атаки на Ближнем Востоке", но не стал даже упоминать режим аятолл. "Я осуждаю расширение конфликта на Ближнем Востоке, эскалации, следующие одна за другой. Нужно положить этому конец. Требуется прекращение огня", – написал он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 сентября 2024

79-я сессия Генассамблеи ООН: "Израиль и Россия растаптывают международное право"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 сентября 2024

Генсек ООН: "Нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой"