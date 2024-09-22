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Ближний Восток

Генсек ООН: "Нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой"

время публикации: 22 сентября 2024 г., 11:44 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 11:44
Генсек ООН: "Нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой"
AP Photo/Pamela Smith

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне открытия сессии Генеральной ассамблеи этой международной организации дал интервью Arab News. Он уделил значительное внимание эскалации ситуации на ливано-израильской границе.

По словам Гутерриша, войну здесь необходимо остановить любой ценой. "Нельзя допустить, чтобы Ливан стал второй Газой. Войну нужно остановить. Все войны. В том числе войну в секторе Газы", – заявил он.

Генсек ООН отметил, что война в Газе продолжается уже почти год. Подчеркнув, что ответственность за ее начало лежит на ХАМАСе, и осудив нападение 7 октября, он подчеркнул: ничто не может оправдать коллективное наказание палестинцев.

Отвечая на вопрос об ответственности ООН за то, что война продолжается, Гутерриш заявил, что ответственность за войну лежит на тех, кто ее начал. Заявил он и о ограниченности возможностей ООН. "У гуманитарных проблем нет гуманитарных решений. Решения всегда политические", – сказал он.

Ближний Восток
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