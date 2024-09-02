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Израиль

Операция в Дженине: ликвидированы 14 боевиков и 25 террористов взяты живыми

время публикации: 02 сентября 2024 г., 20:15 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 20:15
Операция в Дженине: ликвидированы 14 боевиков и 25 террористов взяты живыми
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК продолжают операцию по борьбе с террором в Дженине. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с начала операции и по настоящий момент в Дженине были ликвидированы 14 террористов и 25 были взяты живыми.

Кроме того, в ходе операции был обнаружен подземный тайник с оружием и боеприпасами; были нейтрализованы около 30 взрывных устройств, часть из которых были заложены вдоль дорог.

Военные отмечают, что, так же как и в Газе, боевики в Дженине используют гражданскую инфраструктуру в военных целях, в частности, группа боевиков бросала самодельные гранаты с крыши одной из мечетей.

Израиль
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Источники: в Дженине израильскими военными взорван дом Захарии Зубейди