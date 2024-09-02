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Израиль

Создатель финансовой пирамиды Майк Бен-Ари осужден почти на 9 лет тюрьмы

время публикации: 02 сентября 2024 г., 09:00 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 09:10
Создатель финансовой пирамиды Майк Бен-Ари осужден почти на 9 лет тюрьмы
Avshalom Sassoni/Flash90

Председатель Тель-Авивского окружного суда Бени Саги приговорил Майка Бен-Ари, признанного виновным в мошенничестве на сумму 60 миллионов долларов, к 8 годам и 9 месяцам тюремного заключения, которые будут отсчитываться с даты его экстрадиции в Израиль.

Прокуратура просила для Бен-Ари от 6 до 9,5 лет тюрьмы. Вынесенный приговор близок к верхнему запрошенному пределу. Судья Саги подчеркнул, что речь идет не о краткосрочном мошенничестве, а о многолетнем плане, обеспечивавшем обвиняемому безбедную жизнь.

Бен-Ари действовал по стандартной схеме пирамиды Понци – обещание инвесторам высокого гарантированного дохода путем инвестиции средств в иностранные фонды, и выплаты доходов первым инвесторам за счет привлечения новых. Его жертвами стали сотни человек.

В 2021 году, в ходе расследования управлением рынка ценных бумаг возникших против него подозрений Бен-Ари бежал из-под домашнего ареста в Европу, использовав загранпаспорт своего друга Нахума Айзенштата. В декабре 2022 года он был депортирован из Боснии и Герцеговины в Израиль.

Сам Айзенштат позднее был осужден за создание помех следствию и приговорен к 7 месяцам общественных работ и штрафу в 50 тысяч шекелей.

Назначенному судом конкурсному управляющему удалось на данный момент отыскать и реализовать активы Бен-Ари на сумму, не превышающую 20% от размера его долгов.

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