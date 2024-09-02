Раскрыто убийство, совершенное в начале августа в Бат-Яме, арестован подозреваемый

Полиция сообщает о раскрытии убийства, произошедшего 6 августа в Бат-Яме. Прокуратура представила обвинительную декларацию в отношении подозреваемого, вскоре будут выдвинуты официальные обвинения.

Ночью 6 августа в полицию и в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине с ножевыми ранениями, который был обнаружен на улице в Бат-Яме в бессознательном состоянии. Вскоре врачи констатировали его смерть.

Следственная группа собрала с места преступления улики и приступила к выяснению обстоятельств происшествия. В течение примерно двух часов был установлен подозреваемый: его задержали в районе Центральной автобусной станции в Тель-Авиве.

Подозреваемый, житель Бат-Яма в возрасте около 40 лет, был доставлен в полицию для допроса. По данным расследования, пострадавший пришел в дом к подозреваемому в Бат-Яме, между ними начался конфликт из-за денег и наркотиков, конфликт перерос в драку, и подозреваемый нанес пострадавшему ножевое ранение.

После этого оба они покинули квартиру: пострадавший прошел несколько шагов по улице и потерял сознание, подозреваемый уехал в Тель-Авив. После допроса подозреваемого был проведен обыск на месте преступления, во время обыска сотрудники полиции обнаружили следы крови пострадавшего.

Срок содержания подозреваемого под стражей был неоднократно продлен, вскоре против него будет предъявлено обвинительное заключение.