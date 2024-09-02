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Израиль

Лапид в интервью Newsru.co.il: "Забастовка оправданна, Нетаниягу не возвращает похищенных"

exclusive
время публикации: 02 сентября 2024 г., 13:22 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 13:22
Лапид в интервью Newsru.co.il: "Забастовка оправданна, Нетаниягу не возвращает похищенных"
Tomer Neuberg/Flash90

Лидер оппозиции, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид дал интервью сайту Newsru.co.il. В частности, он заявил: "Забастовка оправданна, так как Нетаниягу не возвращает похищенных. Он не делает этого только и исключительно по политическим причинам".

"До тех пор пока заложники не возвращены, не будет победы и не будет излечения израильского общества", – заявил Лапид.

По мнению Лапида, главная проблема нынешнего правительства заключается в полной безответственности. "Их не интересует ничего, кроме политики и собственного выживания. Разговоры о Филадельфийской оси – это манипуляция, которая позволяет Нетаниягу не идти на сделку", – говорит лидер оппозиции.

Отвечая на вопросы по ситуации на севере Израиля, Лапид заявил, что необходимо было начать учебный год там 1 сентября: "Нужно было вернуть жителей, начать учебный год и предупредить, что в случае продолжения обстрелов мы начнем войну".

Полностью текст интервью с Яиром Лапидом будет опубликован на сайте Newsru.co.il 3 сентября.

Израиль
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