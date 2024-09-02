x
02 сентября 2024
|
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 сентября 2024
|
02 сентября 2024
|
последняя новость: 11:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Всеизраильский суд по трудовым спорам отправил государство в окружной суд

время публикации: 02 сентября 2024 г., 11:02 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 11:02
Всеизраильский суд по трудовым спорам отправил государство в окружной суд
AP Photo/Jean-Francois Badias

Всеизраильский суд по трудовым спорам, в который государство обратилось с требованием издать указ, запрещающий забастовку, признал иск заслуживающим рассмотрения, однако отказался рассматривать его.

Председатель суда Варда Вирт-Ливне в своем решении подчеркнула, что, поскольку по данному поводу уже назначены два других судебных заседания, и поскольку речь идет об однодневной забастовке, государству следует обратиться в Тель-Авивской окружной суд по трудовым спорам, где будет рассматриваться иск против забастовки, поданный семьями погибших из форума "Гвура".

Также сегодня БАГАЦ должен рассмотреть иск против забастовки, поданный семьями похищенных из форума "Тиква".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 сентября 2024

Всеобщая забастовка в Израиле: кто и как бастует
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 сентября 2024

"Гистадрут" попросил рабком управления аэропортов продлить забастовку