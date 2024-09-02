Всеизраильский суд по трудовым спорам отправил государство в окружной суд

Всеизраильский суд по трудовым спорам, в который государство обратилось с требованием издать указ, запрещающий забастовку, признал иск заслуживающим рассмотрения, однако отказался рассматривать его.

Председатель суда Варда Вирт-Ливне в своем решении подчеркнула, что, поскольку по данному поводу уже назначены два других судебных заседания, и поскольку речь идет об однодневной забастовке, государству следует обратиться в Тель-Авивской окружной суд по трудовым спорам, где будет рассматриваться иск против забастовки, поданный семьями погибших из форума "Гвура".

Также сегодня БАГАЦ должен рассмотреть иск против забастовки, поданный семьями похищенных из форума "Тиква".