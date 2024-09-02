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Израиль

Заключенная террористка укусила тюремщицу: пострадавшая получила легкие травмы

время публикации: 02 сентября 2024 г., 13:00 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 13:00
Заключенная террористка укусила тюремщицу: пострадавшая получила легкие травмы
Chaim Goldberg/Flash90

Служба тюрем сообщила об инциденте, связанном с насилием, произошедшем в одной из тюрем для заключенных за преступления в сфере безопасности, расположенной на севере Израиля.

Заключенная укусила охранницу тюрьмы в руку, причинив ей легкую травму. Еще несколько сотрудников тюрьмы разняли нападавшую и тюремщицу, после чего заключенная террористка была задержана.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Израиль
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