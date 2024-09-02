Забастовка и демонстрации в Израиле во время войны: ваше отношение. Опрос NEWSru.co.il

2 сентября в Израиле проходила всеобщая забастовка. Полностью парализовать экономику страны, как призывал лидер оппозиции Яир Лапид, не удалось. Но решение "Гистадрута" создало проблемы с работой общественного транспорта и аэропорта "Бен-Гурион". Государственные больницы работали в субботнем режиме, кроме больниц в зоне конфликта. Далеко не все муниципалитеты согласились поддержать забастовку. Была сорвана учеба в старших классах и вузах. К забастовке присоединились многие частные компании и торговые центры. Подробнее о забастовке, которая завершилась днем 2 сентября.

Одновременно в стране продолжаются акции солидарности с семьями похищенных, участники которых требуют от правительства заключить соглашение с ХАМАСом, в рамках которого будут возвращены из сектора Газы все удерживаемые там израильтяне. Демонстранты блокируют перекрестки и дороги.

Отметим, что о всеобщей забастовке было объявлено после того, как штаб семей похищенных призвал коммерческий сектор, Всеизраильскую ассоциацию профсоюзов "Гистадрут" и органы местной власти провести такую забастовку, чтобы оказать давление на правительство.

Всё это происходит на фоне продолжающейся почти 11 месяцев войны, начатой после того, как 7 октября 2023 года террористы, прорвавшие границу сектора Газы, напали на Израиль, убив более тысячи человек и захватив сотни заложников. Около половины похищенных удалось вернуть – в результате спецопераций и сделки с ХАМАСом, в ходе наземной операции в Газе были найдены тела десятков убитых заложников. Но около 100 заложников – живых и мертвых – по-прежнему удерживаются террористами. Оппозиция в Израиле добивается немедленной новой сделки с ХАМАСом, чтобы спасти оставшихся в живых заложников. Протест резко активизировался после того, как в туннеле под Рафиахом были найдены тела шести заложников, застреленных террористами незадолго до того, как район перешел под контроль ЦАХАЛа.

Отметим, что всеобщая забастовка не объявлялась в Израиле около полутора лет. В прошлый раз ее объявление было связано с противодействием юридической реформе, которую пыталось провести правительство Биньямина Нетаниягу.

Редакция Newsru.co.il просит читателей ответить на ряд вопросов об отношении к забастовке во время войны. Нас интересует прежде всего мнение израильтян, но принять участие в опросе могут все читатели, независимо от места проживания.

- Забастовка и демонстрации в Израиле во время войны. Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 20 вопросов)

Отметим, что опрос был запущен сразу после того, как суд признал нынешнюю всеобщую забастовку политической и приказал прекратить ее.