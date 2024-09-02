Глава "Гистадрута" заявил в суде, что забастовка завершится в 18:00

Председатель Всеобщей федерации профсоюзов ("Гистадрут Клалит") Арнон Бар-Давид уведомил Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам, что забастовка завершится в 18:00, на 12 часов раньше запланированного срока.

Суд, расположенный в Бат-Яме, рассматривает иски форума семей погибших "Гвура" и государства против объявленной "Гистадрутом" всеобщей забастовки.

В 12:00 Высший суд справедливости (БАГАЦ) в Иерусалиме рассмотрит иск против забастовки, поданный форумом семей похищенных "Тиква".

Между тем, в аэропорту Бен-Гурион продолжается хаос. Хотя забастовка в аэропорту должна была закончиться в 10:00, в руководстве "Гистадрута" попросили рабком управления аэропортов продлить ее до вечера. В 11:00 работники наземных служб объявили об уходе на перерыв и прекратили осуществлять регистрацию пассажиров на рейсы. Также работниками были остановлены конвейеры выгрузки багажа.

При этом в течение дня через аэропорт должны пройти 60 тысяч пассажиров. На данный момент сообщений об отмене рейсов не поступало, многие рейсы выпускаются и принимаются. Некоторые рейсы задержаны.