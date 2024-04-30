"Мако": Кац в беседе с главой МИД Франции сказал, что ЦАХАЛ готов к полномасштабной войне в Ливане

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне прилетел в Израиль, чтобы обсудить инициативу Парижа по деэскалации ситуации на границе с Ливаном. В Иерусалим он прилетел из Бейрута, где встречался с миротворческими силами ООН, спикером ливанского парламента, главнокомандующим армии, министром иностранных дел и временным премьер-министром.

И в Ливане, и в Израиле Стефан Сежурне говорил о том, что его страна "отказывается принять худший сценарий" полномасштабной войны в Ливане, поэтому Париж пытается способствовать деэскалации конфликта дипломатическим путем.

По информации сайта "Мако", ознакомившись с предложением Парижа, Исраэль Кац заявил, что Израиль не устроит формула "тишина в обмен на тишину", так как он не готов оказаться "в ситуации 6 октября". По словам Каца, если "Хизбалла" не отойдет от израильской границы – будет война. "В этом случае мы будем действовать против "Хизбаллы" по всему Ливану, мы оккупируем большую территорию на юге Ливана, чтобы создать "полосу безопасности", которую будет контролировать Израиль", – объяснил он.

По информации "Мако", выслушав это, Стефан Сежурне переспросил: "Если нам удастся достичь прекращения огня в Газе и освобождения похищенных, можно ли расчитывать на прекращения огня также на границе с Ливаном, чтобы дать шанс нашему предложению?" Кац на это ответил, что жители населенных пунктов на севере Израиля не смогут вернуться в свои дома, если "Хизбалла" не отойдет от границы.

Согласно статье, опубликованной на "Мако", Исраэль Кац выразил большие сомнения в жизнеспособности инициативы Парижа, так как для деэскалации ситуации необходимо действовать против Ирана, наращивая на него давление.