x
25 апреля 2024
|
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 апреля 2024
|
25 апреля 2024
|
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Байден и лидеры 17 государств потребовали от ХАМАСа немедленно освободить заложников

время публикации: 25 апреля 2024 г., 18:41 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 18:41
Байден и лидеры 17 государств потребовали от ХАМАСа немедленно освободить заложников
AP Photo/Evan Vucci

Президент США Джо Байден и лидеры 17 государств, граждане которых удерживались в секторе Газы, потребовали от ХАМАСа немедленно освободить всех похищенных. Их обращение опубликовано на сайте Белого дома.

Среди подписавшихся под этим призывом лидеры Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Канады, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Таиланда и Великобритании.

"Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе более 200 дней", – с этих слов начинается обращение к ХАМАСу.

В этом обращении также содержится обещание, что "сделка по освобождению заложников приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня в Газе, что облегчит приток дополнительной гуманитарной помощи, которая будет распределена по всей территории сектора Газы, простые жители смогут вернуться в свои дома".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 апреля 2024

Джо Байден опубликовал фотографию с четырехлетней девочкой, вернувшейся из плена ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 апреля 2024

"Кешет-12": 26 апреля в Израиль должна прибыть делегация из Египта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2024

Заявление пресс-секретаря ЦАХАЛа для зарубежных СМИ: "Видео с заложником – это призыв к действию"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 апреля 2024

"Психологический террор": ХАМАС опубликовал видео с похищенным Гиршем Гольдбергом-Полином