Байден и лидеры 17 государств потребовали от ХАМАСа немедленно освободить заложников

Президент США Джо Байден и лидеры 17 государств, граждане которых удерживались в секторе Газы, потребовали от ХАМАСа немедленно освободить всех похищенных. Их обращение опубликовано на сайте Белого дома.

Среди подписавшихся под этим призывом лидеры Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Канады, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Таиланда и Великобритании.

"Мы призываем к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАСом в Газе более 200 дней", – с этих слов начинается обращение к ХАМАСу.

В этом обращении также содержится обещание, что "сделка по освобождению заложников приведет к немедленному и продолжительному прекращению огня в Газе, что облегчит приток дополнительной гуманитарной помощи, которая будет распределена по всей территории сектора Газы, простые жители смогут вернуться в свои дома".