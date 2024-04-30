Гади Айзенкот обвинил Смотрича и Бен-Гвира в политическом шантаже

Министр от "Махане Мамлахти" и член кабинета по ведению войны Гади Айзенкот в своем Facebook прокомментировал разногласия в правительстве по поводу необходимости операции в Рафахе и обвинил Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира в политическом шантаже.

"Полгода назад кабинет определил цели войны. В последние дни два члена кабинета занимаются политическим шантажом посредством политического шантажа. Это явление наносит серьезный ущерб национальной безопасности Израиля", – написал он.

Айзенкот также добавил: "Я буду партнером только в том правительстве, которое принимает решения, исходя из национальных интересов страны, а не по политическим мотивам".

Бецалель Смотрич отреагировал на обвинение в свой адрес постом в Х-блоге: "Гади, ты знаешь, как я ценю тебя, но немного скромности не помешает. Это мой долг бороться со сделкой, которая угрожает безопасности граждан Израиля. Возможно, ты привык к концепции, при которой все думают одинаково, но ведь можно иметь иное мнение. Это не шантаж, это законное мнение миллионов израильтян, которые обеспокоены будущем страны не меньше тебя".