Профсоюз учителей средних и старших классов сообщил о проведении предупредительной забастовки

Во вторник, 30 апреля, профсоюз учителей средних и старших классов об объявил о проведении предупредительной забастовки в ближайший четверг, 2 мая.

Забастовка коснется только старших классов и продлится два часа. Вместо 08:00 занятия начнутся в 10:00.

Также продолжатся введенные ранее санкции: не будет проводиться никакая внешкольная деятельность, учителя не будут пересылать оценки, а их работа будет заканчиваться в 15:30.

По словам председателя профсоюза учителей средних и старших классов Рана Эреза, причиной ужесточения забастовочных санкций стала неуступчивость министерства финансов на переговорах о подписании коллективных трудовых соглашений.

Он заявил, что учителя несут на себе и бремя войны и связанные с ней последствия для учеников и персонала, и подготовку к учебе в экстренных условиях, и со стороны министерства финансов будет ошибкой полагать, что "выкручивая учителям руки, они сломят их сопротивление".