За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали множество целей в Газе. Видео

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали множество целей в секторе Газы.

Вечером 29 апреля из северной части Газы были обстреляны израильские города Сдерот и Ашкелон. Ракета, выпущенная по Сдероту, была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Ракеты, выпущенные по Ашкелону, упали в море. Вскоре истребители ЦАХАЛа нанесли удары по точкам запуска ракет, находившимся в шахтах, и другим инфраструктурам террора.

Силы 99-й дивизии атаковали ряд террористических объектов в центре сектора Газы, в том числе группу вооруженных боевиков и склад оружия.

Вчера террористы обстреляли из минометов израильских военных в центре сектора Газы. В ответ израильские ВВС ликвидировали боевиков, получив информацию от 2-й бригады.

Силы 679-й бригады, действуя в центральном районе сектора Газы, ликвидировали нескольких террористов, задействовав авиацию.