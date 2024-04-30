"Мгновенная" буря обрушилась на Иорданскую долину

Вечером во вторник, 30 апреля, штормовая туча принесла в Иорданскую долину сильные порывы ветра и ливень. За 15 минут выпало более 18 миллиметров осадков.

На видео, которые выкладывают в социальные сети жители долины, можно увидеть, как порывы ветра срывают кровлю с домов и валят деревья.

В кибуце Шаар а-Голан, у подножия Голанских высот, упавшим деревом поврежден коровник, другое дерево перекрыло подъезд к дому.

Жители кибуца сообщают, что буря прекратилась так же внезапно, как и началась.

Фотографии и видео из кибуца Масада опубликовала в своем Х-блоге новостная служба медакорпорации "Кан".