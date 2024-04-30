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Израиль

"Мгновенная" буря обрушилась на Иорданскую долину

время публикации: 30 апреля 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 19:33
"Мгновенная" буря обрушилась на Иорданскую долину
AP Photo/Gerald Herbert

Вечером во вторник, 30 апреля, штормовая туча принесла в Иорданскую долину сильные порывы ветра и ливень. За 15 минут выпало более 18 миллиметров осадков.

На видео, которые выкладывают в социальные сети жители долины, можно увидеть, как порывы ветра срывают кровлю с домов и валят деревья.

В кибуце Шаар а-Голан, у подножия Голанских высот, упавшим деревом поврежден коровник, другое дерево перекрыло подъезд к дому.

Жители кибуца сообщают, что буря прекратилась так же внезапно, как и началась.

Фотографии и видео из кибуца Масада опубликовала в своем Х-блоге новостная служба медакорпорации "Кан".

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