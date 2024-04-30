Нетаниягу: "Со сделкой или без сделки мы войдем в Рафиах"
время публикации: 30 апреля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 13:43
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с представителями форумов "А-Гвура" и "Тиква", объединяющих часть семей павших в ходе войны в Газе и похищенных израильтян.
Встреча состоялась в министерстве главы правительства в Иерусалиме.
В ходе встречи Нетаниягу заявил: "Идея о том, что мы прекратим военные действия до того, как будет достигнуты все цели войны, неприемлема. Без связи с тем, будет сделка или нет, мы войдем в Рафиах и уничтожим батальоны ХАМАСа там, чтобы обеспечить полную победу Израилю".
По сообщению канцелярии премьер-министра, представители семей призвали главу правительства проявить твердость на фоне международного давления и продолжить военные действия во имя достижения победы.
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