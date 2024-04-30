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Нетаниягу: "Со сделкой или без сделки мы войдем в Рафиах"

время публикации: 30 апреля 2024 г., 13:42 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 13:43
Нетаниягу: "Со сделкой или без сделки мы войдем в Рафиах"
Фото: Коби Гидеон/GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с представителями форумов "А-Гвура" и "Тиква", объединяющих часть семей павших в ходе войны в Газе и похищенных израильтян.

Встреча состоялась в министерстве главы правительства в Иерусалиме.

В ходе встречи Нетаниягу заявил: "Идея о том, что мы прекратим военные действия до того, как будет достигнуты все цели войны, неприемлема. Без связи с тем, будет сделка или нет, мы войдем в Рафиах и уничтожим батальоны ХАМАСа там, чтобы обеспечить полную победу Израилю".

По сообщению канцелярии премьер-министра, представители семей призвали главу правительства проявить твердость на фоне международного давления и продолжить военные действия во имя достижения победы.

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