Нетаниягу: "Со сделкой или без сделки мы войдем в Рафиах"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с представителями форумов "А-Гвура" и "Тиква", объединяющих часть семей павших в ходе войны в Газе и похищенных израильтян.

Встреча состоялась в министерстве главы правительства в Иерусалиме.

В ходе встречи Нетаниягу заявил: "Идея о том, что мы прекратим военные действия до того, как будет достигнуты все цели войны, неприемлема. Без связи с тем, будет сделка или нет, мы войдем в Рафиах и уничтожим батальоны ХАМАСа там, чтобы обеспечить полную победу Израилю".

По сообщению канцелярии премьер-министра, представители семей призвали главу правительства проявить твердость на фоне международного давления и продолжить военные действия во имя достижения победы.