СМИ: последние египетские предложения приемлемы как для Израиля, так и для ХАМАСа

Египетский источник сообщил агентству AWP, что последние сделанные Египтом предложения приемлемы как для ХАМАСа, так и для Израиля, однако несколько подводных камней остаются. Тем не менее, подписание соглашения возможно уже в ближайшие дни.

Так, если число освобождаемых на первом этапе израильтян не превысит 20 человек, срок перемирия будет сокращен. Ранее ХАМАС утверждал, что удерживает не более 20 израильтян, в то время как Израиль требует освобождения 35-40 человек.

Также сообщается, что ХАМАС не отказался от требования полного прекращения военных действия. Однако, согласно заявлению египетского источника, он готов отложить обсуждение этого вопроса до вступления перемирия в силу.

Согласно ливанской газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", в последние часы в текст египетского предложения внесены дополнительные изменения. Согласно публикации, их задача – предотвратить возобновление военных действий после истечения срока перемирия.