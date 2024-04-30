x
30 апреля 2024
|
последняя новость: 10:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 апреля 2024
|
30 апреля 2024
|
последняя новость: 10:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

СМИ: последние египетские предложения приемлемы как для Израиля, так и для ХАМАСа

время публикации: 30 апреля 2024 г., 10:19 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 10:24
СМИ: последние египетские предложения приемлемы как для Израиля, так и для ХАМАСа
Chaim Goldberg/Flash90

Египетский источник сообщил агентству AWP, что последние сделанные Египтом предложения приемлемы как для ХАМАСа, так и для Израиля, однако несколько подводных камней остаются. Тем не менее, подписание соглашения возможно уже в ближайшие дни.

Так, если число освобождаемых на первом этапе израильтян не превысит 20 человек, срок перемирия будет сокращен. Ранее ХАМАС утверждал, что удерживает не более 20 израильтян, в то время как Израиль требует освобождения 35-40 человек.

Также сообщается, что ХАМАС не отказался от требования полного прекращения военных действия. Однако, согласно заявлению египетского источника, он готов отложить обсуждение этого вопроса до вступления перемирия в силу.

Согласно ливанской газете "Аль-Ахбар", связанной с "Хизбаллой", в последние часы в текст египетского предложения внесены дополнительные изменения. Согласно публикации, их задача – предотвратить возобновление военных действий после истечения срока перемирия.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 апреля 2024

Саудовские и египетские источники: делегация ХАМАСа из Каира вернулась в Доху для консультаций
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 апреля 2024

Боррель заявил, что до конца мая несколько стран ЕС признают Палестину как независимое государство
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 апреля 2024

New York Times: Израиль согласился на освобождение 33 заложников на первом этапе, т.к. семеро умерли