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Ближний Восток

Саудовские и египетские источники: делегация ХАМАСа из Каира вернулась в Доху для консультаций

время публикации: 30 апреля 2024 г., 00:48 | последнее обновление: 30 апреля 2024 г., 00:48
Саудовские и египетские источники: делегация ХАМАСа из Каира вернулась в Доху для консультаций
AP Photo/Adel Hana

В ночь на 30 апреля саудовские и египетские источники сообщили, что делегация ХАМАСа покинула Каир и вернулась в Доху для продолжения консультаций.

Источник в ХАМАСе заявил журналистам, что члены делегации получили разъяснения относительно нескольких двусмысленных формулировок в предложении, полученном от Израиля через посредников.

При этом источник в ХАМАСе отметил, что нынешний этап переговоров "проходит в совершенно другой атмосфере и на иных условиях".

Израильский сайт Ynet написал, что в армии Израиля готовятся к тому, что в ближайшие 48-72 часа станет понятно, будет ли заключено соглашение о возврате заложников или начнется операция в Рафахе.

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