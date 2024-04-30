Саудовские и египетские источники: делегация ХАМАСа из Каира вернулась в Доху для консультаций

В ночь на 30 апреля саудовские и египетские источники сообщили, что делегация ХАМАСа покинула Каир и вернулась в Доху для продолжения консультаций.

Источник в ХАМАСе заявил журналистам, что члены делегации получили разъяснения относительно нескольких двусмысленных формулировок в предложении, полученном от Израиля через посредников.

При этом источник в ХАМАСе отметил, что нынешний этап переговоров "проходит в совершенно другой атмосфере и на иных условиях".

Израильский сайт Ynet написал, что в армии Израиля готовятся к тому, что в ближайшие 48-72 часа станет понятно, будет ли заключено соглашение о возврате заложников или начнется операция в Рафахе.